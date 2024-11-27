Токаев анонсировал подписание 20 соглашений между Россией и Казахстаном

Токаев: Россия и Казахстан подпишут 20 соглашений во время визита Путина

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным анонсировал подписание 20 соглашений между странами в рамках его визита. Об этом пишет агентство «Казинформ» в Telegram.

«Повестка дня вашего визита достаточно обширная. (…) Мы сегодня примем очень важные документы — это 20 соглашений», — сказал Токаев.

По его словам, подписанные документы должны придать дополнительный импульс дальнейшему развитию сотрудничества Москвы и Астаны. Кроме того, глава республики подчеркнул, что Казахстану и России удалось приумножить положительную динамику партнерства.

Ранее российский президент назвал Казахстан надежным союзником и стратегическим партнером для РФ. Кроме того, Путин поблагодарил Токаева за приглашение и теплый прием.