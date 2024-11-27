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17:55, 27 ноября 2024Бывший СССР

Токаев анонсировал подписание 20 соглашений между Россией и Казахстаном

Токаев: Россия и Казахстан подпишут 20 соглашений во время визита Путина
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным анонсировал подписание 20 соглашений между странами в рамках его визита. Об этом пишет агентство «Казинформ» в Telegram.

«Повестка дня вашего визита достаточно обширная. (…) Мы сегодня примем очень важные документы — это 20 соглашений», — сказал Токаев.

По его словам, подписанные документы должны придать дополнительный импульс дальнейшему развитию сотрудничества Москвы и Астаны. Кроме того, глава республики подчеркнул, что Казахстану и России удалось приумножить положительную динамику партнерства.

Ранее российский президент назвал Казахстан надежным союзником и стратегическим партнером для РФ. Кроме того, Путин поблагодарил Токаева за приглашение и теплый прием.

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