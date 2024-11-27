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17:54, 27 ноября 2024Бывший СССР

Путин назвал Казахстан надежным союзником и стратегическим партнером России

Путин: Казахстан — стратегический партнер и надежный союзник России
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Andrey Gordeev / Sputnik / Reuters

Казахстан является надежным союзником и стратегическим партнером для России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время своего визита в республику, передает ТАСС.

«Действительно, Казахстан — это наш стратегический партнер и действительно надежный союзник», — сказал Путин, поблагодарив президента республики Касым-Жомарта Токаева за приглашение и теплый прием.

Ранее российский лидер отметил, что Россия и Казахстан идут в авангарде процессов по формированию справедливого и многополярного миропорядка. По словам главы государства, РФ и Казахстан имеют схожие позиции о ключевой роли международного права в отношениях государств.

Помимо этого, Путин сообщил, что объем инвестиций из РФ в экономику Казахстана сегодня составляет около 13 миллиардов долларов, а в республике работают более 23 тысяч предприятий с российским участием.

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