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02:47, 27 ноября 2024Россия

Путин рассказал о роли России и Казахстана в формировании нового миропорядка

Путин: РФ и Казахстан в авангарде процессов формирования нового миропорядка
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Россия и Казахстан идут в авангарде процессов по формированию справедливого и многополярного миропорядка, заявил российский президент Владимир Путин в своей статье для газеты «Казахстанская правда», опубликованной на сайте Кремля.

По словам главы государства, РФ и Казахстан имеют схожие позиции о ключевой роли международного права в отношениях государств.

И Москва, и Астана настаивают на необходимости учета интересов всех стран для глобальной безопасности, стабильности и устойчивого развития, рассказал политик о роли РФ и Казахстана в создании нового миропорядка.

Ранее Путин сообщил, что объем инвестиций из РФ в экономику Казахстана сегодня составляет около 13 миллиардов долларов.

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