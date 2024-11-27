Путин рассказал о роли России и Казахстана в формировании нового миропорядка

Путин: РФ и Казахстан в авангарде процессов формирования нового миропорядка

Россия и Казахстан идут в авангарде процессов по формированию справедливого и многополярного миропорядка, заявил российский президент Владимир Путин в своей статье для газеты «Казахстанская правда», опубликованной на сайте Кремля.

По словам главы государства, РФ и Казахстан имеют схожие позиции о ключевой роли международного права в отношениях государств.

И Москва, и Астана настаивают на необходимости учета интересов всех стран для глобальной безопасности, стабильности и устойчивого развития, рассказал политик о роли РФ и Казахстана в создании нового миропорядка.

Ранее Путин сообщил, что объем инвестиций из РФ в экономику Казахстана сегодня составляет около 13 миллиардов долларов.