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01:11, 27 ноября 2024Экономика

Путин назвал объем инвестиций из России в экономику Казахстана

Путин: объем инвестиций из РФ в экономику Казахстана составляет около $13 млрд
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Объем инвестиций из РФ в экономику Казахстана сегодня составляет около 13 миллиардов долларов, заявил президент России Владимир Путин в своей статье для газеты «Казахстанская правда», опубликованной на сайте Кремля.

По словам главы государства, в республике работают более 23 тысяч предприятий с российским участием.

«Из года в год растут и российские инвестиции в экономику Казахстана — на сегодня их объем составляет порядка 13 миллиардов долларов», — назвал цифру российский лидер.

Он добавил, что компании РФ и Казахстана совместно трудятся в области промышленной кооперации и высоких технологий. Они налаживают новые производства полного индустриального цикла, отметил он.

Путин рассказал, что РФ является крупнейшим экономическим партнером Казахстана.

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