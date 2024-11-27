Путин назвал объем инвестиций из России в экономику Казахстана

Путин: объем инвестиций из РФ в экономику Казахстана составляет около $13 млрд

Объем инвестиций из РФ в экономику Казахстана сегодня составляет около 13 миллиардов долларов, заявил президент России Владимир Путин в своей статье для газеты «Казахстанская правда», опубликованной на сайте Кремля.

По словам главы государства, в республике работают более 23 тысяч предприятий с российским участием.

«Из года в год растут и российские инвестиции в экономику Казахстана — на сегодня их объем составляет порядка 13 миллиардов долларов», — назвал цифру российский лидер.

Он добавил, что компании РФ и Казахстана совместно трудятся в области промышленной кооперации и высоких технологий. Они налаживают новые производства полного индустриального цикла, отметил он.

Путин рассказал, что РФ является крупнейшим экономическим партнером Казахстана.