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19:29, 27 ноября 2024Бывший СССР

Токаев назвал приезд Путина историческим

Токаев: приезд Путина в Казахстан является историческим событием
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Приезд президента России Владимира Путина в Казахстан является историческим событием. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, пишет ТАСС.

Такое заявление он сделал во время переговоров с президентом России. Лидеры двух стран также подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка. Произошло это в рамках встречи между лидерами России и Казахстана в Астане.

Ранее Касым-Жомарт Токаев во время встречи с Владимиром Путиным заявил о намерении подписать 20 соглашений между странами в рамках визита президента России. «Повестка дня вашего визита достаточно обширная. (…) Мы сегодня примем очень важные документы — это 20 соглашений», — сказал президент Казахстана.

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