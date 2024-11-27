Токаев назвал приезд Путина историческим

Токаев: приезд Путина в Казахстан является историческим событием

Приезд президента России Владимира Путина в Казахстан является историческим событием. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, пишет ТАСС.

Такое заявление он сделал во время переговоров с президентом России. Лидеры двух стран также подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка. Произошло это в рамках встречи между лидерами России и Казахстана в Астане.

Ранее Касым-Жомарт Токаев во время встречи с Владимиром Путиным заявил о намерении подписать 20 соглашений между странами в рамках визита президента России. «Повестка дня вашего визита достаточно обширная. (…) Мы сегодня примем очень важные документы — это 20 соглашений», — сказал президент Казахстана.