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08:56, 27 ноября 2024Бывший СССР

Токаев рассказал об отношении к русскому языку в Казахстане

Токаев: в Казахстане работают более 3,5 тысячи русскоязычных школ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

В Казахстане работают более 3,5 тысячи русскоязычных школ, а также повсюду есть русские драматические театры. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в статье для «Известий».

«Практически во всех регионах радуют своих зрителей русские драматические театры», — заявил казахский лидер.

Токаев подчеркнул, что Казахстан стал инициатором создания Международной организации по русскому языку под эгидой Содружества независимых государств (СНГ). Он понадеялся, что продвижение русского языка будет способствовать укреплению дружбы и добрососедства между странами СНГ.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил Токаева за бережное отношение к русскому языку в стране. Он также поблагодарил казахского лидера за продвижение русского языка.

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