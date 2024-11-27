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10:31, 27 ноября 2024Забота о себе

Токсиколог предупредил об опасности капельниц

Токсиколог Водовозов: из-за плохо поставленных капельниц может развиться тромбоз
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Популярная процедура — витаминная капельница — может быть опасна даже для здоровых людей, рассказал врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог, научный журналист и популяризатор доказательной медицины Алексей Водовозов. Об опасности капельниц он предупредил в подкасте Александра Соколовского.

По его словам, постановка капельницы — это травматичная процедура с высоким процентом осложнений. «Вены часто воспаляются, краснеют, набухают, образуется тромбофлебит, и тромб может улететь в мозг или легочную артерию. Вену можно проколоть насквозь: мало специалистов, которые умеют правильно колоть в вену», — рассказал врач.

Токсиколог обратил внимание на то, что капельницы нужны только при особых медицинских показаниях, поскольку в других случаях могут использоваться иные методы лечения: «Уже нет такой потребности в капельницах, сейчас много препаратов, которые доставляются иначе. Капельница — это игла в вене надолго. [Из-за нее] могут образовываться пролежни и тоннели, не говоря о сосудистых заболеваниях. Опасны и сами препараты, которые колются, потому что к ним невероятные требования по стерильности», — заключил Водовозов.

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