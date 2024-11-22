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07:30, 23 ноября 2024Забота о себе

Россиян предупредили об опасности некоторых лаков для ногтей

Токсиколог Кутушов предупредил об опасности лака для ногтей с ацетоном в составе
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Нельзя однозначно утверждать, что все лаки для ногтей одинаково вредны, но некоторые компоненты, часто встречающиеся в их составе, действительно вызывают опасения, предупредил россиян в беседе с «Лентой.ру» врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов.

По словам эксперта, многие лаки содержат такие растворители, как толуол, ацетон и этилацетат. Обеспечивая быстрое высыхание лака, эти вещества одновременно могут пересушивать ногтевую пластину, делая ее более ломкой и склонной к расслоению. Врач отметил, что длительное использование лаков с агрессивными растворителями может привести к истончению ногтя, изменению его цвета и текстуры, а также к появлению трещин и замедлению роста.

«Формальдегид, ранее широко использовавшийся как консервант, также способен раздражать кожу вокруг ногтя и вызывать аллергические реакции, хотя в настоящее время его применение в лаках ограничено или полностью исключено в большинстве стран благодаря жестким регламентациям», — сообщил Кутушов.

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Кроме того, некоторые компоненты лаков могут проникать в организм через кожу или при вдыхании паров, рассказал токсиколог. Например, дибутилфталат (DBP) — пластификатор, используемый для повышения эластичности лака, может влиять на репродуктивную функцию и развитие плода. То же, по словам врача, касается камфоры, которая, хотя и используется в небольших количествах, способна вызывать раздражение дыхательных путей при вдыхании паров.

Формальдегидная смола — еще один компонент, вызывающий обеспокоенность, так как повышает риск аллергических реакций, поделился собеседник «Ленты.ру». Вызывать раздражение, зуд, отеки, а в некоторых случаях и более серьезные реакции могут и некоторые красители, используемые для создания ярких и насыщенных цветов, обратил внимание эксперт.

Важно подчеркнуть, что воздействие этих веществ кумулятивно, то есть постепенно накапливается. Регулярное использование лаков с содержанием потенциально вредных компонентов, даже в небольших количествах, может со временем привести к накоплению этих веществ в организме и проявлению негативных последствий. В группах риска находятся беременные женщины, поскольку некоторые компоненты лаков могут негативно влиять на развитие плода, а также лица с уже имеющимися заболеваниями кожи или аллергическими реакциями

Михаил Кутушовврач-токсиколог

При выборе максимально безопасного лака Кутушов посоветовал обращайте внимание на наличие таких обозначений, как «3-Free», «5-Free» или «7-Free», говорящих об отсутствии толуола, формальдегида, дибутилфталата и других потенциально вредных компонентов. Также предпочтительно выбирать лаки с натуральными пигментами и растительными экстрактами, читать отзывы потребителей, проводить тест на чувствительность при наличии склонности к аллергическим реакциям.

Ранее дерматолог Александра Филева назвала покрытые гель-лаком ногти рассадником вредных микроорганизмов и призвала носить такое покрытие не дольше двух или трех недель, а потом делать такой же перерыв, чтобы ногтевая пластина не стала сухой и ломкой.

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