Дерматолог рассказала об опасности гель-лака

Дерматолог Филева: покрытые гель-лаком ногти — рассадник вредных микроорганизмов

Гелевый маникюр может нанести вред здоровью ногтей, рассказала дерматолог Александра Филева. Об опасности гель-лака она сообщила в беседе с «Известиями».

Покрытые гель-лаком ногти она назвала рассадником вредных микроорганизмов. Доктор призвала носить такое покрытие не дольше двух или трех недель, а потом делать такой же перерыв. Она также указала на то, что под слоями любого гель-лака ногтевое ложе ослабевает, а пластина становится сухой и ломкой.

У любительниц такого маникюра также может развиться онихолизис, при котором ногтевая пластина отходит от мягких тканей, продолжила Филева. «Под ногтем образуются пустоты, увеличивается риск присоединения грибковых инфекций. Ноготь меняет форму, желтеет, отслаивается», — рассказала врач.

При изменении формы и цвета ногтей специалист порекомендовала не пытаться замаскировать их маникюром, а обратиться к врачу-подологу, который зачистит поврежденные ногтевые пластины и назначит специальные лечебные средства.

Дерматолог также напомнила о важности ухода за ногтями после снятия гель-лака. По ее словам, важно пользоваться маслом для кутикулы, при необходимости наносить специальные лечебные лаки, которые порекомендует мастер маникюра.

Ранее бьюти-блогер Рия Горбунова рассказала об опасности домашнего маникюра. При самостоятельном выполнении гель-маникюра, нанесении или удалении геля, отметила она, можно повредить ногтевую пластину. Такие процедуры способны привести к ослаблению и ломкости ногтей, добавила Горбунова.