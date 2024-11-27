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12:24, 27 ноября 2024Силовые структуры

У мэра российского города и его зама при обысках нашли ценности на 60 миллионов рублей

Силовики при обыске у мэра Дегтярска и его зама нашли ценности на 60 млн рублей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к мэру Дегтярска Свердловской области Вадиму Пильникову и его заместителю Андрею Ильину. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям о превышении должностных полномочий и взяточничестве в особо крупном размере. При обысках силовики нашли у чиновников ценности на 60 миллионов рублей — среди них автомобиль за 16 миллионов рублей, а также наличность и украшения.

23 ноября сообщалось, что Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство и наложил арест на имущество бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко.

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