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08:10, 23 ноября 2024Силовые структуры

Суд арестовал имущество бывшего замгубернатора Брянской области

Суд наложил арест на имущество экс-замгубернатора Брянской области Петроченко
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Андрей Старостин / РИА Новости

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство и наложил арест на имущество бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Ходатайство было удовлетворено», — сообщили в суде. В октябре стало известно, что при обыске у Петроченко, обвиняемого во взяточничестве, нашли денежные средства, ювелирные украшения и другие ценности.

Экс-замгубернатора Брянской области обвинили во взяточничестве. По данным следователей, он получил взятку от предпринимателя. В материалах говорится, что решение об аресте Петроченко было принято в связи с опасениями, что он может угрожать свидетелям и «согласовать защитную позицию с возможными соучастниками», если останется на свободе.

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