Украина ударила артиллерией и беспилотниками по территории Запорожской АЭС

Минобороны России: ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС БПЛА и артиллерией

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали территорию Запорожской атомной электростанции (АЭС) при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ствольной артиллерии. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, всего за минувшие сутки по территории АЭС и расположенному близ нее городу Энергодару было совершено шесть атак БПЛА, все дроны были уничтожены системой противовоздушной обороны или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Минобороны назвало попытку атаки территории ядерного объекта провокацией со стороны ВСУ. «Персонал Запорожской АЭС продолжает работу в штатном режиме, радиационная обстановка вблизи атомной станции в норме», — подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее, 22 ноября, директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что ситуация с обстрелами станции со стороны Вооруженных сил Украины усугубилась по сравнению с 2023 годом. Он напомнил об атаках ВСУ на купол шестого блока, градирню и учебно-тренировочный центр ЗАЭС.