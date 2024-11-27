В Банке России нашли причину падения фондового рынка

ЦБ: фондовый рынок снизился из-за перетока средств в более доходные инструменты

Снижение российского рынка ценных бумаг объясняется перетоком средств в более доходные консервативные инструменты. Об этом заявил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин. Его процитировал РБК.

Он обратил внимание на сработавшую обратную зависимость между значением фондовых индексов и процентных ставок. Последние в настоящее время вышли на исторический максимум. Это обеспечивает переток средств инвесторов в более доходные инструменты. Например, в депозиты.

Чистюхин также заметил, что некоторые инвесторы стали более консервативно оценивать развитие бизнеса части компаний.

Во вторник, 26 ноября, российский фондовый рынок упал до минимального за полтора года уровня. Индекс Мосбиржи рухнул до 2504 пункта.

К 20 ноября фондовый рынок России растерял весь рост, который он показал после того, как на президентских выборах в США победил республиканец Дональд Трамп.