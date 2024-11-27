Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:50, 27 ноября 2024Россия

В Башкирии перепутали самолет Ан-2 с беспилотником

РБК: атаки БПЛА на Салават не было, дрон перепутали с самолетом Ан-2
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Башкирии перепутали беспилотник с самолетом Ан-2, атаки дронов на город Салават не было. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в экстренных службах.

В аэропорту Уфы рассказали, что воздушная гавань работает штатно, отмечается в публикации.

О том, что угроза атаки беспилотника на Салават не подтвердилась также сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

31 октября беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали топливно-энергетические предприятия Башкирии. Два беспилотника рухнули в промзоне предприятия топливно-энергетического комплекса, от падения третьего выбило окна еще на одном объекте. Мирные жители не пострадали.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      НАТО призвало разработать стратегических подход к сдерживанию России. Какие угрозы видят члены альянса?

      Учительница занялась сексом с 14-летним учеником церковной школы

      Россиян предупредили об опасности пропуска завтрака

      Израиль поблагодарил США за соглашение о прекращении огня в Ливане

      В Башкирии перепутали самолет Ан-2 с беспилотником

      Во Франции проголосовали против сделки ЕС с Латинской Америкой

      В США предрекли расправу над Зеленским в случае его решения остаться на Украине

      Российский морпех рассказал о пойманном в Курской области британском наемнике

      Меркель призвала НАТО создать систему по сдерживанию России

      Путин назвал объем инвестиций из России в экономику Казахстана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше