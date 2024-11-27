Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:24, 27 ноября 2024Экономика

В европейской стране испугались введения евро

Только 23 % поляков высказались в поддержку введения в стране евро
Дмитрий Воронин

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Граждане Польши испугались негативных последствий введения в стране евро — его противников в республике оказалось значительно больше, чем сторонников, следует из результатов исследования фонда THINК, на которые ссылается РИА Новости.

В публикации говорится, что не поддерживает введение в Польше евро 48 процентов опрошенных, в то время как в его поддержку высказались только 23 процента. Среди основных проблем, которые сулит этой европейской стране присоединение к еврозоне, респонденты назвали рост цен, необходимость затянуть пояса и перспективу снижения ВВП.

Из десяти государств, вступивших в 2004 году в состав Евросоюза, до сих пор не перешли на евро только Польша, Венгрия и Чехия.

Дискуссии о необходимости введения единой европейской валюты продолжаются в Польше уже не первый десяток лет, причем политики достаточно регулярно высказываются против такой перспективы, в том числе, ссылаясь на результаты социологических опросов. Так, глава ЦБ Адам Глапиньский заявлял, что Польша не перейдет на евро до тех пор, пока он руководит Национальным банком, а вице-премьер Матеуш Моравецкий в 2017 году отмечал, что такой шаг невозможен как минимум в течение десяти лет, и власти «подумают над этим, когда ключевые параметры экономики страны будут схожими с теми, что есть в Германии, Франции и Нидерландах».

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ нанесли массированный удар по Севастополю. Что известно о последствиях?

      Российский губернатор сообщил об атаке ВСУ на Белгород

      В российском городе перестали ходить автобусы

      Депутат от партии Зеленского выдвинул кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию

      Украина захотела получить здание генконсульства России в Польше

      Боец СВО с инвалидностью пожаловался на отнимающих у него работу мигрантов

      Мясник-мигрант пять месяцев растлевал российскую школьницу и попал под следствие

      Назван последний смартфон Huawei на Android

      В Совфеде предрекли ответ на разрешение Пентагона атаковать Россию ракетами ATACMS

      Полковник ВСУ призвал готовиться к многолетнему продолжению конфликта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше