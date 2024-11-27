В европейской стране испугались введения евро

Только 23 % поляков высказались в поддержку введения в стране евро

Граждане Польши испугались негативных последствий введения в стране евро — его противников в республике оказалось значительно больше, чем сторонников, следует из результатов исследования фонда THINК, на которые ссылается РИА Новости.

В публикации говорится, что не поддерживает введение в Польше евро 48 процентов опрошенных, в то время как в его поддержку высказались только 23 процента. Среди основных проблем, которые сулит этой европейской стране присоединение к еврозоне, респонденты назвали рост цен, необходимость затянуть пояса и перспективу снижения ВВП.

Из десяти государств, вступивших в 2004 году в состав Евросоюза, до сих пор не перешли на евро только Польша, Венгрия и Чехия.

Дискуссии о необходимости введения единой европейской валюты продолжаются в Польше уже не первый десяток лет, причем политики достаточно регулярно высказываются против такой перспективы, в том числе, ссылаясь на результаты социологических опросов. Так, глава ЦБ Адам Глапиньский заявлял, что Польша не перейдет на евро до тех пор, пока он руководит Национальным банком, а вице-премьер Матеуш Моравецкий в 2017 году отмечал, что такой шаг невозможен как минимум в течение десяти лет, и власти «подумают над этим, когда ключевые параметры экономики страны будут схожими с теми, что есть в Германии, Франции и Нидерландах».