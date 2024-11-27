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14:28, 27 ноября 2024Мир

В Германии заявили о нежелании украинских беженцев возвращаться на Украину

Правительство Берлина: большинство украинских беженцев хотят остаться в Германии
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Большинство украинских беженцев хотят остаться в Германии и отвергают возвращение на Украину. Об этом сообщил глава ведомства по делам беженцев земельного правительства Берлина Марк Зиберт, передает Tagesspiegel.

«Полгода назад большинство говорило, что хочет вернуться на Украину. Сейчас большинство (65 процентов) заявляет: "Мы останемся здесь. Мы освоимся"», — заявил Зиберт.

Глава ведомства добавил, что изменение ситуации вокруг украинских беженцев очевидно для берлинского правительства. По его словам, наглядной иллюстрацией перемен является растущий спрос на курсы немецкого языка среди граждан Украины. В публикации сообщается, что в настоящее время в Берлине проживает от 50 до 60 тысяч украинцев.

Ранее глава немецкого Совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер сообщил, что отношение немецкого населения к украинским беженцам стало хуже после начала конфликта.

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