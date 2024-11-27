В Херсонской области рассказали подробности о спасении пострадавших при обстреле ВСУ

Житель Новой Каховки спас двух пострадавших при обстреле ВСУ автобуса

Житель Новой Каховки спас двух пострадавших при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) из миномета пассажирского автобуса в Херсонской области. Подробности рассказала одна из спасенных, пишет РИА Новости.

Женщина сообщила, что ее и еще одну пострадавшую, получившую очень тяжелые ранения, довез до больницы молодой человек. По ее словам, он быстро доставил их в медицинское учреждение. Пострадавшая выразила надежду, что еще встретит своего спасителя и сможет поблагодарить его.

«Господи, земной им (жителям Новой Каховки — прим. «Ленты.ру») поклон. Они нас всех растаскивали. Пытались погрузить, машины останавливали, договаривались, чтобы в больницу отвезти», — добавила женщина.

26 ноября ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Новой Каховке. Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил, что для этого украинские военные применили 120-миллиметровый миномет.