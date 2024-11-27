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18:07, 27 ноября 2024Бывший СССР

В Херсонской области рассказали подробности о спасении пострадавших при обстреле ВСУ

Житель Новой Каховки спас двух пострадавших при обстреле ВСУ автобуса
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Житель Новой Каховки спас двух пострадавших при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) из миномета пассажирского автобуса в Херсонской области. Подробности рассказала одна из спасенных, пишет РИА Новости.

Женщина сообщила, что ее и еще одну пострадавшую, получившую очень тяжелые ранения, довез до больницы молодой человек. По ее словам, он быстро доставил их в медицинское учреждение. Пострадавшая выразила надежду, что еще встретит своего спасителя и сможет поблагодарить его.

«Господи, земной им (жителям Новой Каховки — прим. «Ленты.ру») поклон. Они нас всех растаскивали. Пытались погрузить, машины останавливали, договаривались, чтобы в больницу отвезти», — добавила женщина.

26 ноября ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Новой Каховке. Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил, что для этого украинские военные применили 120-миллиметровый миномет.

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