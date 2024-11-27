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11:11, 27 ноября 2024Мир

В Конгрессе США призвали помиловать Ассанжа

Конгрессмены США от двух партий призвали помиловать Ассанжа
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Конгрессмены США — демократ Джеймс Макговерн и республиканец Томас Мэсси — призвали помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, чтобы не создавать прецедент для преследования журналистов и осведомителей за шпионаж. Об этом сообщает The Guardian.

Политики обеспокоены, что сделка с признанием вины, заключенная Ассанжем для освобождения, открывает возможность для преследования журналистов по Закону о шпионаже, если они получат секретные материалы от информаторов.

«Проще говоря, существует давняя и обоснованная обеспокоенность тем, что раздел 793 [Закона о шпионаже], который криминализирует получение, хранение или раскрытие конфиденциальной информации, может быть использован против журналистов и новостных организаций, занимающихся своей обычной деятельностью, особенно тех, которые освещают темы национальной безопасности», — пояснили конгрессмены.

Макговерн и Мэсси призвали президента США Джо Байдена помиловать основателя WikiLeaks, так как «помилование устранит прецедент, созданный сделкой».

В октябре Ассанж рассказал, что США в рамках сделки по его освобождению потребовали вписать в соглашение признание им вины и отказаться от иска в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Как описал Ассанж сделку с Вашингтоном, перед ним стоял выбор между «нереализуемым правосудием после многих лет в заключении» или тюремным сроком в 175 лет.

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