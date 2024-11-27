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19:46, 27 ноября 2024Мир

В Кремле раскрыли отношение к прекращению огня между Ливаном и Израилем

Песков: Кремль позитивно оценивает прекращение огня между Ливаном и Израилем
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Thaier al-Sudani / Reuters

Кремль позитивно оценивает прекращение огня между Ливаном и Израилем. Позицию раскрыл пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Сейчас главное, чтобы имплементация этого соглашения полностью соответствовала тем договоренностям, которые были достигнуты», — отметил представитель Кремля.

Соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем вступило в силу в 04:00 по местному времени (05:00 по московскому времени) 27 ноября. Оно предусматривает развертывание частей армии Ливана вдоль южной границы при поддержке Временных сил ООН. Израиль, в свою очередь, в течение 60 дней выведет свои войска из Южного Ливана.

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