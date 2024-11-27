В НАТО объяснили смысл противостояния с Россией

Офицер Бадиа: противостояние Запада с Россией — борьба за новый миропорядок

Противостояние стран Запада с Россией является борьбой за установление нового миропорядка. Такое заявление сделал заместитель главнокомандующего объединенными силами НАТО по трансформации Кристиан Бадиа, пишет Süddeutsche Zeitung.

«Противостояние с Россией — это не просто "холодная война 2.0". Речь идет о новом миропорядке», — отметил офицер.

По словам чиновника, Россия «находится в одном строю» с Китаем, Северной Кореей и Ираном. Они, согласно утверждению Бадиа, якобы совместно разрабатывают спутники и гиперзвуковое оружие, а также наращивают потенциал в киберсфере. Никаких доказательств офицер не привел.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страны-члены НАТО на данный момент напрямую воюют с Москвой на стороне Киева.