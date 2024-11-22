Медведев заявил о войне НАТО с Россией

Медведев заявил, что страны НАТО напрямую воюют с Россией

Государства-члены НАТО на данный момент напрямую воюют с Россией. Такое заявление сделал заместитель председателя Совбеза страны Дмитрий Медведев, его слова приводит РИА Новости.

Он пояснил, что страны Запада должны понимать, что они воюют на стороне Украины.

«Причем воюют, не только поставляя им оружие и предоставляя финансовые средства. Они воюют напрямую, потому что они дают цели на территории России и управляют действиями американских или европейских ракет. Они воюют с Российской Федерацией», — сказал политик.

Ранее президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории России. Решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.

После этого ВСУ нанесли удары американскими и британскими ракетами дальнего действия. Затем президент России Владимир Путин сообщил, что 21 ноября баллистической ракетой средней дальности «Орешник» без ядерного оснащения был нанесен удар по одному из крупнейших военных объектов на территории Украины.