В Польше задержали немца по обвинению в торговле с Россией

ABW: в Польше задержали немца за экспорт в Россию товаров двойного назначения

В Польше задержали немца по обвинению в торговле с Россией. Об этом сообщается на сайте Агентства внутренней безопасности республики.

Согласно сообщению, гражданин Германии был задержан 20 ноября на территории Любушского воеводства. Ему были «предъявлены обвинения в посредничестве и вывозе товаров двойного назначения» на территорию России.

«Гражданин Германии торговал специализированными машинами, используемыми в технологической промышленности, которые через его компанию незаконно поступали на российские военные заводы, занимающиеся производством вооружения», — уточнили в ведомстве.

Тем самым, согласно пояснению, немец нарушил закон от 29 ноября 2000 года «Об обороте товаров, технологий и услуг, имеющих стратегическое значение для безопасности государства, а также для поддержания международного мира и безопасности».

Мужчина признал свою вину и подал ходатайство о добровольном наказании.

Ранее в Польше задержали экс-владельца криптобиржи WEX Дмитрия Васильева по ордеру Интерпола. Его обвиняют в помощи по уклонению от антироссийских санкций.