В России 12-летний гимназист употребил снюс на перемене и попал в реанимацию

В Ленобласти 12-летний гимназист употребил снюс на перемене и попал в реанимацию

В городе Тихвин Ленинградской области 12-летний гимназист употребил снюс на перемене и попал в реанимацию. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным российского издания, мальчик вместе с друзьями сбегал в магазин за никотиновыми подушечками между уроками. Затем компания их использовала. Одному несовершеннолетнему стало плохо после уроков.

Ребенка доставили в больницу с отравлением неизвестным веществом. Медики назвали его состояние крайне тяжелым.

Удалось выяснить, что пострадавший воспитывается в полной семье.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области школьники по очереди давали пощечины однокласснику из-за курения электронной сигареты и снимали происходящее на видео. Сотрудники полиции организовали проверку после распространения ролика по соцсетям.