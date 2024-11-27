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09:57, 27 ноября 2024Россия

В России 12-летний гимназист употребил снюс на перемене и попал в реанимацию

В Ленобласти 12-летний гимназист употребил снюс на перемене и попал в реанимацию
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В городе Тихвин Ленинградской области 12-летний гимназист употребил снюс на перемене и попал в реанимацию. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным российского издания, мальчик вместе с друзьями сбегал в магазин за никотиновыми подушечками между уроками. Затем компания их использовала. Одному несовершеннолетнему стало плохо после уроков.

Ребенка доставили в больницу с отравлением неизвестным веществом. Медики назвали его состояние крайне тяжелым.

Удалось выяснить, что пострадавший воспитывается в полной семье.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области школьники по очереди давали пощечины однокласснику из-за курения электронной сигареты и снимали происходящее на видео. Сотрудники полиции организовали проверку после распространения ролика по соцсетям.

ЖЗЛ
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