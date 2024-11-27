В России началось строительство крупнейшей ветряной электростанции

В Дагестане прошла церемония заливки фундамента Новолакской ВЭС

В Дагестане состоялась торжественная церемония заливки первого фундамента Новолакской ветряной электростанции (ВЭС) — крупнейшей в России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В мероприятии приняли участие глава Дагестана Сергей Меликов, заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров, начальник управления организации строительства АО «Росатом Возобновляемая энергия» Олег Булаивский и

исполняющая обязанности заместителя генерального директора АО «Росатом Возобновляемая энергия» по развитию технического и нормативного регулирования ВЭС Ольга Уханова. Участники церемонии по традиции положили на дно одной из ветроустановок наручные часы.

В ходе церемонии Меликов заявил, что Дагестан испытывает дефицит в электроснабжении. «Проблема электроснабжения Дагестана настолько велика, что ее может решить только программа общей модернизации энергетического комплекса. У нас огромное количество реализуемых задач, в том числе по развитию туристического кластера, по комплексному развитию наших территорий, где энергия весьма востребована. Это одно из тех условий, которого нам сегодня не хватает. Мы испытываем в этом дефицит. Но многое будет зависеть, в том числе от тех организаций, которые занимаются модернизацией сетей. Мало сегодня только электричество вырабатывать, нужно его до реализуемых проектов, до строящихся объектов подавать», — сказал глава республики.

Генеральный директор АО «Росатом Возобновляемая энергия» Григорий Назаров в свою очередь поблагодарил руководство Дагестана и министерство энергетики России за поддержку в реализации проекта. «Сегодняшнее мероприятие для нас — не просто заливка первого фундамента еще одного ветропарка, это появление нового региона присутствия госкорпорации на карте России. Уверен, что Новолакская ВЭС внесет значительный вклад в эффективную работу топливно-энергетического комплекса региона, гарантируя экономическую стабильность и благополучие граждан Дагестана», — отметил он.

Ветропарк будет располагаться на территории Кумторкалинского и Новолакского районов Дагестана. На площадке разместят 120 ветроустановок мощностью 2,5 мегаватт каждая. Суммарная установленная мощность ВЭС составит 300 мегаватт.

Строительство и ввод в эксплуатацию Новолакской ВЭС будут проходить в два этапа. Первый этап включает в себя монтаж и ввод в эксплуатацию 61 ветряной установки общей мощностью 152,5 мегаватт в 2025 году. Второй — 59 установок общей мощностью 147,5 мегаватт в 2026 году.