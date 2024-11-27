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09:48, 27 ноября 2024Интернет и СМИ

В России пообещали ответ на закрытие в Германии бюро Первого канала

Захарова: РФ объявит ответные меры на закрытие немецкого бюро Первого канала
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Российская сторона 27 ноября объявит об ответных мерах на закрытие в Германии бюро Первого канала. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сегодня будут объявлены ответные меры», — сообщила она. При этом какими они будут представитель ведомства не раскрыла.

О решении властей Германии закрыть бюро Первого канала в стране стало известно ранее в этот же день. Вещатель сообщил, что соответствующее уведомление было получено им накануне. Кроме того, сообщается, что сотрудникам корпункта в Берлине Ивану Благому и Дмитрию Волкову предписано уехать из страны.

«Решение мотивировано интересами политики безопасности Федеративной республики Германия», — раскрыл журналист Благой содержание документа.

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