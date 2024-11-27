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09:39, 27 ноября 2024Интернет и СМИ

Власти Германии закроют немецкое бюро Первого канала

Первый канал сообщил, что власти Германии закрывают немецкое бюро вещателя
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Германии по решению властей закрывают немецкое бюро Первого канала. Об этом в среду, 27 ноября, сообщил сам вещатель.

Корреспондент Иван Благой заявил, что соответствующее уведомление они с оператором получили во вторник, 26 ноября. «В первой половине декабря Иван Благой и Дмитрий Волков должны покинуть территорию ФРГ. Решение мотивировано интересами политики безопасности Федеративной республики Германия», — раскрыл он содержание документа.

Журналист отметил, что в документе приводятся ссылки на санкционные документы Евросоюза. «Изучивший по нашей просьбе бумаги немецкий адвокат развел руками: все шито белыми нитками», — добавил Благой. Он также заверил, что они с оператором не нарушали законов в Германии.

В сентябре сообщалось, что власти США обвинили ведущего Первого канала Дмитрия Саймса и его жену в нарушении американских санкций. Уточнялось, что Саймсу и его супруге грозит до 20 лет лишения свободы по каждому из трех пунктов обвинения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию, заявила, что в США преследуют людей за инакомыслие.

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