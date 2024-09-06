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11:53, 6 сентября 2024Интернет и СМИ

Захарова прокомментировала обвинения США против ведущего Первого канала

Захарова заявила, что в США людей, как ведущий Саймс, преследуют за инакомыслие

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В США преследуют за инакомыслие таких людей, как американский политолог и ведущий российского Первого канала Дмитрий Саймс. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Восточного экономического форума, передает РИА Новости.

«Людей преследуют за инакомыслие, по политическим взглядам, убеждениям и даже, что стало очевидным, за попытку отстоять очевидную правду», — сказала Захарова, комментируя обвинения США против Саймса.

5 сентября стало известно, что власти США обвинили ведущего Первого канала и его жену в нарушении американских санкций. Уточнялось, что Саймсу и его супруге грозит до 20 лет лишения свободы по каждому из трех пунктов обвинения.

16 августа сообщалось, что ФБР провело обыски в поместье политолога в Хантли, штат Вирджиния. Как рассказал сосед Саймса, агенты вывозили оттуда изъятые предметы на грузовиках с прицепами.

Дмитрий Саймс считается экспертом по России, на протяжении десятилетий он был хорошо известен в дипломатических кругах Вашингтона. Политолог был президентом Центра национальных интересов США. С 2018 года он ведет ток-шоу «Большая игра» на российском Первом канале.

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      Евгения Наумова
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