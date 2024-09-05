Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:14, 5 сентября 2024Интернет и СМИ

Власти США обвинили журналиста Саймса в нарушении американских санкций

Минюст США: журналиста Саймса обвинили в нарушении американских санкций
Дмитрий Саймс

Дмитрий Саймс. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Власти США обвинили американского политолога и ведущего Первого канала Дмитрия Саймса и его супругу Анастасию в нарушении американских санкций. Об этом сообщает Минюст Соединенных Штатов Америки.

«Дмитрий и Анастасия Саймс участвовали в схеме по нарушению санкций США», — говорится в заявлении министерства. В случае осуждения им грозит максимальное наказание в размере 20 лет тюремного заключения по каждому из трех пунктов обвинения. Утверждается, что дело ведет Федеральное бюро расследований (ФБР).

Ранее Саймс заявил об отсутствии поездок в США с 2022 года на фоне обыска в его доме в штате Вирджиния. Журналист сообщил, что его заранее не уведомили об обыске в его доме в Соединенных Штатах.

16 августа сообщалось, что агенты ФБР с 13 августа проводили обыски в поместье Дмитрия Саймса в Хантли, округ Раппаханнок, штат Вирджиния. По словам его соседа, правоохранители вывозили из жилища предметы на грузовиках с прицепами.

Дмитрий Саймс на протяжении десятилетий был хорошо известен в дипломатических кругах Вашингтона и считается экспертом по России. До 2022 года он возглавлял аналитический Центр национальных интересов. С 2018-го он ведет ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      «Кто не учит — не пускать». Лидер «Единой России» призвал заставлять детей мигрантов осваивать русский язык

      Президент Польши обвинил премьера страны в сотрудничестве с ФСБ

      Страны ОПЕК+ достигли важной договоренности по нефти

      В Сбере призвали бизнес адаптироваться к изменениям климата

      На ВЭФ рассказали о строительстве сотен мусороперерабатывающих заводов в России

      Российские регионы предупредили о внезапных расходах из-за таяния вечной мерзлоты

      Россиянина задержали за насилие над школьницей в лифте в День знаний

      Промес перешел в клуб из Дубая

      В США сочли предупреждением удар России по Полтаве

      Крупный пожар начался на российском заводе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше