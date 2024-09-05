Власти США обвинили журналиста Саймса в нарушении американских санкций

Минюст США: журналиста Саймса обвинили в нарушении американских санкций

Власти США обвинили американского политолога и ведущего Первого канала Дмитрия Саймса и его супругу Анастасию в нарушении американских санкций. Об этом сообщает Минюст Соединенных Штатов Америки.

«Дмитрий и Анастасия Саймс участвовали в схеме по нарушению санкций США», — говорится в заявлении министерства. В случае осуждения им грозит максимальное наказание в размере 20 лет тюремного заключения по каждому из трех пунктов обвинения. Утверждается, что дело ведет Федеральное бюро расследований (ФБР).

Ранее Саймс заявил об отсутствии поездок в США с 2022 года на фоне обыска в его доме в штате Вирджиния. Журналист сообщил, что его заранее не уведомили об обыске в его доме в Соединенных Штатах.

16 августа сообщалось, что агенты ФБР с 13 августа проводили обыски в поместье Дмитрия Саймса в Хантли, округ Раппаханнок, штат Вирджиния. По словам его соседа, правоохранители вывозили из жилища предметы на грузовиках с прицепами.

Дмитрий Саймс на протяжении десятилетий был хорошо известен в дипломатических кругах Вашингтона и считается экспертом по России. До 2022 года он возглавлял аналитический Центр национальных интересов. С 2018-го он ведет ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.