Журналист Саймс заявил об отсутствии поездок в США с 2022 года на фоне обыска в его доме

Саймс заявил об отсутствии поездок в США с 2022 года на фоне обыска в его доме

Американский политолог и ведущий Первого канала Дмитрий Саймс заявил об отсутствии поездок в США с 2022 года на фоне обыска в его доме в Штатах. Его слова приводит РИА Новости.

Журналист сообщил, что его заранее не уведомили об обыске в его доме в Соединенных штатах. «Я нахожусь в Москве и не был в США с октября 2022 года. Соответственно, в моем доме там нет и не могло быть ничего связанного с моей нынешней жизнью и деятельностью», — отметил Саймс.

Ранее сообщалось, что агенты ФБР со вторника, 13 августа, проводят обыски в поместье Дмитрия Саймса, в Хантли, округ Раппаханнок, штат Виргиния. По словам его соседа, правоохранители вывозили из жилища предметы на грузовиках с прицепами.