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04:30, 27 ноября 2024Россия

В России предложили освободить от налога выплаты за больничный

В Госдуму внесут законопроект об освобождении от НДФЛ выплат за больничный
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

В России предложили освободить от уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ) выплаты за больничный. Соотвествующий законопроект внесут в Госдуму председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и первый замглавы комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков, передает ТАСС.

Миронов отметил, что в 2023 году россиянам выплатили пособия по временной нетрудоспособности на сумму 600 миллиардов рублей, и них пришлось заплатить подоходный налог. В связи с этим СЗРП предложила внести изменения в Налоговый кодекс. По действующим нормам, от уплаты налогов освобождены все государственные пособия, кроме выплат по временной нетрудоспособности.

В пояснительной записке отмечается, что это пособие представляет собой не доход, а компенсацию в случае невозможности работать из-за заболевания или травмы, ухода за больным ребенком или членом семьи, долечивания в санаториях. Граждане и так не могут получить свой обычный заработок в сложившейся жизненной ситуации, напомнил Александр Ремезков.

«Им еще приходится отдавать часть средств в виде налогов. Это уменьшает размер положенной им по закону компенсации», — сказал депутат.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтении поправки в Налоговый кодекс (НК) России о налогообложении криптовалют.

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