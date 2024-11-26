Госдума приняла закон о налогообложении криптовалют

ГД приняла во втором и третьем чтении поправки о налогообложении криптовалют

Госдума приняла во втором и третьем чтении поправки в Налоговый кодекс (НК) России о налогообложении криптовалют. Законопроект был инициирован правительством РФ.

Согласно основным положениям закона, криптовалюта для удовлетворения целей НК РФ признается имуществом. Речь идет в том числе о цифровых активах, используемых в качестве средства платежа по внешнеторговым договорам в рамках экспериментального режима. Кроме того, налогообложению на территории России не будут подлежать услуги уполномоченной организации, обеспечивающей заключение сделок с цифровой валютой.

Уплачивать налог на добавленную стоимость (НДС) не придется с операций по осуществлению майнинга цифровой валюты и ее реализации. Однако оператора необходимой для этого инфраструктуры обяжут сообщать в органы Федеральной налоговой службы (ФНС) сведения о физических и юридических лицах, которые осуществляют майнинг с использованием его техники. За нарушение этого положения теперь полагается штраф в размере 40 тысяч рублей. Как ранее пояснили парламентарии, подобное наказание необходимо в рамках борьбы с уклонением от уплаты налогов.

Из закона также следует, что датой фактического получения доходов от майнинга цифровой валюты признается дата, с которой у физического или юридического лица возникает право распоряжаться такой цифровой валютой. Речь идет в том числе о дате зачисления криптовалюты на счет другого лица. Подобные доходы объединят в единую налоговую базу с доходами от продажи различных видов ценных бумаг, включая акции, облигации и инвестиционные паи. Облагаемая ставка, как отмечается в законе, будет стандартной и составит от 13 до 15 процентов в зависимости от суммы подобных доходов. При выручке до 2,4 миллиона рублей в год ставка окажется на уровне в 13 процентов, а для доходов выше этого порога — 15 процентов. По налогу на прибыль майнинг цифровой валюты будет облагаться по обычной ставке налога на прибыль организаций, которая с 2025 года составит 25 процентов.

Закон о легализации майнинга криптовалют в России вступил в силу с 1 ноября 2024 года. Согласно его основным положениям, добывать подобные цифровые активы смогут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, находящиеся в специальном реестре. Вести подобную деятельность смогут и рядовые россияне без внесения в соответствующий реестр. Однако в последнем случае потребляемая майнером энергия не должна превышать установленный правительством лимит в 6 тысяч киловатт-часов в месяц. Регулировать подобную деятельность бизнеса и граждан будет Кабмин совместно с Центробанком, а за исполнением новых требований проследит Минцифры.