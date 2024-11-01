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00:15, 1 ноября 2024Экономика

В России легализовали майнинг криптовалют

С 1 ноября в России вступил в силу закон о легализации майнинга криптовалют
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

С 1 ноября в России вступает в силу подписанный президентом Владимиром Путиным закон о легализации майнинга криптовалют.

Документ устанавливает такие понятия, как майнинг цифровой валюты, майнинг-пул, оператор майнинговой инфраструктуры, адрес-идентификатор и лицо, организующее деятельность майнинг пула. Добывать криптовалюту смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, находящиеся в специальном реестре. Обычные граждане смогу майнить без внесения в реестр. Но в этом случае потребляемая энергия не должна превышать установленных правительством лимитов.

Ранее Путин говорил, что цифровые валюты — это динамичное и перспективное направление, которое становится все более востребованным в мире. «Теперь нужно сделать следующий шаг, а именно: перейти к более широкому, полномасштабному внедрению цифрового рубля в экономику, в хозяйственную деятельность и в сферу финансов», — заявил он.

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