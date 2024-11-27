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10:36, 27 ноября 2024Экономика

В российском городе из-за «бури столетия» ввели режим ЧС

В Благовещенске из-за «бури столетия» ввели режим ЧС
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: ГУ МЧС Амурской области

В Благовещенске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обрушившейся «бури столетия». О соответствующем решении, принятом комиссией по ЧС, сообщили на сайте администрации российского города.

В мэрии рассказали, что в данный момент все силы и средства направлены на борьбу с последствиями удара стихии, коммунальщики работают круглосуточно. Чтобы не мешать работе спецмашин, водителей призвали не ставить автомобили в заездных карманах и вдоль обочин. Тех, кто владеет высокопроходимыми машинами и готов добраться в соцучреждение либо помочь с доставкой продуктов и лекарств маломобильным и пожилым людям, попросили откликнуться, чтобы их добавили в специальную базу.

В связи с бурей школьников перевели на дистанционное обучение до пятницы, 29 ноября, включительно. В администрации отметили, что работодатели могут действовать на свое усмотрение и по желанию сократить сотрудникам рабочий день или перевести их на удаленный формат работы.

«Будем вводить режим ЧС. Вы сами видите какая сложная обстановка в городе. Это стихия. За два дня выпало столько же снега, сколько по нормам у нас выпадает за всю зиму. Ситуация форс-мажорная и городу нужна помощь», — ранее написал мэр Благовещенска Олег Имамеев в своем Telegram-канале. В посте он призвал руководителей организаций и предприятий, а также жильцов многоквартирных домов очистить от снега дворы и прилегающие территории, и напомнил, что всем горожанам стоит быть предельно осторожными.

Днем ранее в Смоленской области ввели режим ЧС из-за массовых отключений электричества.

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