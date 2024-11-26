В российском регионе ввели режим ЧС из-за отключений света

В Смоленской области ввели режим ЧС из-за массовых отключений света

Правительство Смоленской области ввело в регионе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с массовыми авариями в энергосистеме, приведшими к отключению электричества во множестве населенных пунктов. Об этом сообщает «Российская газета».

По состоянию на 26 ноября в Смоленской области нарушено энергоснабжение 17 из 25 муниципальных образований: в Десногорске, Вяземском, Гагаринском, Глинковском, Дорогобужском, Ельнинском, Ершичском, Новодугинском, Починковском, Рославльском, Сафоновском, Сычевском, Темкинском, Угранском, Хиславичском, Шумячском и Ярцевском районах.

В настоящее время без электричества остаются 29 тысяч человек и 23 учебных заведения. К повреждению электросетей привела погодная аномалия с мокрым снегом, налипшим на провода. «Это произошло впервые за десять лет», — рассказал смоленский губернатор Василий Анохин. Ведутся работы по восстановлению электроэнергии. На помощь прибыли специалисты из соседних регионов.

Метель почти на неделю оставила без электричества больше сотни тысяч россиян в Центральной России: Смоленской, Тверской и Калужской областях. О ненастье предупреждали не только регионы Центральной России. Штормовой ветер прогнозировался в Якутии, Приморье и на Урале.