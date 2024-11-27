Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:48, 27 ноября 2024Россия

В российском городе мальчик с ДЦП захлебнулся во время купания в ванной

В Санкт-Петербурге мальчик с ДЦП захлебнулся во время купания в ванной
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге 12-летний мальчик с ДЦП захлебнулся во время купания в ванной. Об этом пишет 78.ru.

По данным издания, ребенку вызывали скорую помощь. Медики на месте проводили реанимационные действия, но спасти мальчика не удалось.

Как утверждает канал, семья мальчика полная и на учете не состоит. Случаем заинтересовался Следственный комитет. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

«Установлено, что около 11:35 мальчик по недосмотру родителей во время купания захлебнулся водой», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мать безуспешно пыталась реанимировать семимесячного младенца после купания в ванной.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Произошло изменение политики». Пентагон официально подтвердил разрешение Украине на удары ATACMS вглубь России

      В России 12-летний гимназист употребил снюс на перемене и попал в реанимацию

      Российская разведка сообщила о намерении США полностью подчинить Армению

      ВС России нанесли удар по военному химпроизводству в Сумской области

      В России пообещали ответ на закрытие в Германии бюро Первого канала

      В российском городе мальчик с ДЦП захлебнулся во время купания в ванной

      В Минобороны Литвы запретили хранить документы в российских сейфах

      Назван самый дорогой Дед Мороз российской эстрады

      Украина попыталась атаковать Севастополь

      Боевики ХАМАС заявили о готовности прекратить огонь в Газе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше