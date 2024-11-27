В российском городе мальчик с ДЦП захлебнулся во время купания в ванной

В Санкт-Петербурге мальчик с ДЦП захлебнулся во время купания в ванной

В Санкт-Петербурге 12-летний мальчик с ДЦП захлебнулся во время купания в ванной. Об этом пишет 78.ru.

По данным издания, ребенку вызывали скорую помощь. Медики на месте проводили реанимационные действия, но спасти мальчика не удалось.

Как утверждает канал, семья мальчика полная и на учете не состоит. Случаем заинтересовался Следственный комитет. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

«Установлено, что около 11:35 мальчик по недосмотру родителей во время купания захлебнулся водой», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мать безуспешно пыталась реанимировать семимесячного младенца после купания в ванной.