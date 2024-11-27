Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:06, 27 ноября 2024Россия

В российском городе обстреляли самолет после ложного сообщения об атаке БПЛА

В Башкирии обстреляли самолет Ан-2 после ложного сообщения об атаке БПЛА
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

В Башкирии близ города Салават обстреляли самолет Ан-2, выполнявший аэрофотосъемку. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошел 26 ноября. По сообщению портала, пилот кукурузника доложил, что попал под обстрел на высоте в 300 метров и был вынужден вернуться на аэродром Уфы, однако не объявлял сигнала бедствия. Командир судна добавил, что утечки топлива в результате обстрела не произошло.

Известно, что в этот день в городе появились ложные сообщения об атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Глава Салавата Альберт Муталов призвал верить лишь официальным источникам информации и рассказал, что борт, который приняли за БПЛА, был гражданским самолетом, выполнявшим запланированный полет.

В Минобороны России сообщения об обстреле кукурузника не комментировали.

Аналогичный инцидент произошел в Мурманской области 12 сентября. Тогда легкомоторный самолет также приняли за украинский БПЛА. Пули пробили крыло и фары машины.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ нанесли массированный удар по Севастополю. Что известно о последствиях?

      Психиатр описал влияние самого популярного в России наркотика на психику и здоровье

      Стало известно о лишившейся 3,7 миллиона рублей из-за мошенников футболистке «Локомотива»

      Одна из самых опасных стран мира захотела запустить прямые рейсы в Россию

      На Урале попытку помощника митрополита изнасиловать студентку назвали «дьявольским чудом»

      В российском городе обстреляли самолет после ложного сообщения об атаке БПЛА

      Путин пригласил премьера одной страны Евросоюза на празднование 9 Мая

      Российский губернатор сообщил об атаке ВСУ на Белгород

      В российском городе перестали ходить автобусы

      Депутат от партии Зеленского выдвинул кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше