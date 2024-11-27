В российском городе обстреляли самолет после ложного сообщения об атаке БПЛА

В Башкирии обстреляли самолет Ан-2 после ложного сообщения об атаке БПЛА

В Башкирии близ города Салават обстреляли самолет Ан-2, выполнявший аэрофотосъемку. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошел 26 ноября. По сообщению портала, пилот кукурузника доложил, что попал под обстрел на высоте в 300 метров и был вынужден вернуться на аэродром Уфы, однако не объявлял сигнала бедствия. Командир судна добавил, что утечки топлива в результате обстрела не произошло.

Известно, что в этот день в городе появились ложные сообщения об атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Глава Салавата Альберт Муталов призвал верить лишь официальным источникам информации и рассказал, что борт, который приняли за БПЛА, был гражданским самолетом, выполнявшим запланированный полет.

В Минобороны России сообщения об обстреле кукурузника не комментировали.

Аналогичный инцидент произошел в Мурманской области 12 сентября. Тогда легкомоторный самолет также приняли за украинский БПЛА. Пули пробили крыло и фары машины.