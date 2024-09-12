В российской Арктике обстреляли самолет, пули пробили крыло. Его перепутали с беспилотником

В Мурманской области легкомоторный самолет перепутали с БПЛА и обстреляли

В Мурманской области обстреляли частный легкомоторный самолет, приняв его за беспилотник. Пули пробили крыло и фары машины.

Перед этим в части российской Арктики вводили ограничения на полеты из-за атаки украинских дронов. При этом к моменту, когда самолет был обстрелян, ограничение уже сняли.

Самолет обстреляли сразу после вылета

Два легкоспортивных самолета в среду, 11 сентября, вылетели с аэродрома в районе города Апатиты друг за другом в 16:31 и 16:34 по московскому времени. Они направлялись в Архангельск. Первый вылетевший — самолет BRM Aero Bristell, второй — чешский ATEC 321 Faeta NG. Как отмечает Telegram-канал «Авиаторщина», оба подавали планы полетов, так что диспетчеры и другие уполномоченные лица должны были знать об их вылете.

Однако через пять минут после вылета первый борт сообщил, что что-то случилось у второго, и подал сигнал бедствия (MAYDAY). Как оказалось, по нему открыли огонь из огнестрельного оружия.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Экипаж обстрелянного борта принял решение возвращаться. Он сообщил, что стрельба велась между точкой вылета и аэродромом. Запросив изменение плана полета, самолет Bristell через 15 минут совершил благополучную посадку в точке вылета. Другой борт сел в аэропорту Апатитов. Никто в авиасудне не пострадал.

После посадки командир воздушного судна доложил о повреждении крыла и фары из-за пуль. Кто обстрелял самолет, на данный момент неизвестно.

В регионе вводили план «Ковер»

Из-за угрозы атаки беспилотников в Мурманской области в минувшую среду вводили ограничения на полеты. Вначале утром аэропорт Мурманска перестал принимать и отправлять авиарейсы. Затем с 10:30 временно закрыли и аэропорт в Апатитах.

Временные ограничения в работе аэропортов сняли в 16:00 по московскому времени — за полчаса до вылета легкоспортивных самолетов. Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко уточнил, что на запасной аэродром в Архангельск отправились два самолета, летевших в Мурманск.

При этом в четверг 12 сентября, оба аэропорта вновь ограничили работу. По данным издания Baza, в авиагаванях был введен план «Ковер», предварительно, из-за угрозы атаки беспилотников.