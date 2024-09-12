Появились подробности об обстрелянном в Мурманской области самолете

В Мурманской области легкомоторный самолет приняли за беспилотник и обстреляли

В Мурманской области легкомоторный самолет обстреляли, так как приняли за беспилотник. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По информации издания, спортивный самолет вместе со вторым бортом вылетел с посадочной площадки в Апатитском муниципальном округе днем 11 сентября спустя полчаса после того, как в регионе отменили ограничения на использование воздушного пространства.

После взлета пилот одного из самолетов увидел, что другой борт ведет себя странно, и подал сигнал бедствия. Впоследствии выяснилось, что легкомоторный самолет обстреляли из стрелкового оружия.

Ранее сообщалось, что по самолету в Мурманской области открыли огонь. Это произошло после того, как в регионе сняли введенный из-за БПЛА план «Ковер». С посадочной площадки в Архангельск вылетели чешский легкоспортивный ATEC 321 Faeta NG (RA-3363G) и BRM Aero Bristell NG5 (RA-2661G) — по одному из них открыли огонь.

11 сентября три беспилотника сбили в небе над Мурманской областью, Росавиация вводила ограничения на полеты в аэропорту Мурманска и Апатитов. Украинская армия, по неофициальным данным, пыталась атаковать аэродром Оленья. Один из дронов, как сообщается, мог лететь со стороны Норвегии.