В российской Арктике сбили три боевых дрона. Перед атакой в небе были замечены самолеты-разведчики НАТО

Атаковавшие Мурманскую область БПЛА ВСУ могли запустить из Финляндии

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Мурманскую область днем 11 сентября. По словам главы российского региона Андрея Чибиса, всего было три дрона и все они сбиты. Предполагается, что Финляндия может быть причастна к новой атаке.

Росавиация на фоне произошедшего сообщала об ограничениях в работе местных аэропортов. Тогда же там вводили план «Ковер».

Чибис также заверил местных жителей, что для обеспечения безопасности принимаются все необходимые меры.

Перед атакой в небе заметили самолеты НАТО

Незадолго до произошедшего в небе вдоль границ России были замечены самолеты-разведчики НАТО. Затем в районе Североморска появились неизвестные беспилотники.

Mash писал про два самолета-разведчика ВС Швеции. Уточнялось, что это был борт S102B радио- и радиотехнической разведки, а также Gulfstream Aerospace TP 102C (G-IV-SP), который может перехватывать телефонные звонки, радиопереговоры, цифровые и телевизионные сети.

По данным издания, первый самолет постоянно летает близи берегов Калининградской области, а второй был впервые замечен еще в 2023-м. Он проводил разведывательный полет над финским озером Инари. При этом сказано, что такими вылазками изначально занимались только самолеты ВВС США.

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

ВСУ хотели атаковать российский аэродром при помощи НАТО

Украинские военные, по неофициальным данным, пытались атаковать аэродром Оленья при поддержке стран НАТО. Как известно, с этой площадки вылетают российские стратегические бомбардировщики.

Mash сообщал, что для атаки применялись машины А-22 Foxbat, однако указанный самолет, насколько известно, должен управления пилотом. При этом Forbes сообщал, что украинские инженеры делают на базе указанного самолета беспилотники Aerosor.

БПЛА могли запустить из Финляндии

В районе поселка Высокий уничтожили два украинских БПЛА — они летели со стороны Архангельской области. При этом еще один дрон, как сначала отмечалось, шел со стороны Норвегии. При этом позже Mash назвал возможным местом запуска дрона Финляндию.

Предполагается, что БПЛА, атаковавший Мурманскую область, мог быть запущен с аэродрома Ивало. По данным из открытых источников, расстояние от него до российской границы составляет около 40 километров. Важным моментом стало и то, что после начала спецоперации и Финляндия, и Швеция вошли в состав НАТО.

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В России отреагировали на новую атаку БПЛА

В Кремле, говоря о прилете беспилотников со стороны страны НАТО, заявили, что необходимо критически относиться к публикуемой информации. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, не стоит воспринимать в качестве первоисточников различные «около-СМИ». Таким образом он высказался о возможной причастности Норвегии к этой атаке.

В свое очередь, депутату Алексею Чепе произошедшее кажется очередной провокацией. Он заявил, что «это попытка шантажа России со стороны Украины».