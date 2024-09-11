Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:19, 11 сентября 2024Россия

В России отреагировали на попытку беспилотников ВСУ атаковать Мурманскую область

Депутат Чепа назвал шантажом атаку беспилотников ВСУ на Мурманскую область

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отреагировал на попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Мурманскую область при помощи беспилотников. В разговоре с «Лентой.ру» депутат назвал шантажом действия украинских военных.

Утром 11 сентября дроны ВСУ попытались атаковать объекты в российской Арктике — два беспилотника были сбиты в районе поселка Высокий Мурманской области. Сообщалось, что ВСУ пытались атаковать аэродром Оленья, используя дроны самолетного типа.

«Это попытка шантажа России со стороны Украины», — заявил Чепа, комментируя намерения Киева относительно атак по Мурманской области.

Ранее стало известно, что запущенный беспилотник мог лететь со стороны Норвегии. Его заметили около 11 часов. За 2,5 часа до этого в небе над Мурманской областью заметили еще два дрона, летевших со стороны Архангельской области. По ним, как отмечается, работала система ПВО.

В конце августа дрон ВСУ сбили на Крайнем Севере. Он пролетел 1800 километров и мог атаковать военный аэродром. Местом пуска дрона называлась Черниговская область. Целью дрона также мог быть аэродром Оленья.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны России сообщило о попытке захвата десантом ВСУ буровой платформы в Черном море

      Финляндия прекратила сотрудничество по судоходному каналу с Россией

      Россия ударила по передовому пункту управления группировки ВСУ «Хортица»

      Отдыхавший в Абхазии российский турист решил поплавать в море и не выжил

      Иран пообещал соразмерный ответ на санкции из-за якобы поставок ракет России

      В России «помолодели» кредиты

      В Минобороны России назвали возможную цель атаки ВСУ на платформу в Черном море

      Захарова заявила о причастности США и Великобритании к удару по Раменскому

      Раскрыты потери ВСУ при попытке захватить российскую буровую вышку в Черном море

      Раскрыты суточные потери украинских войск

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше