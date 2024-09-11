В России отреагировали на попытку беспилотников ВСУ атаковать Мурманскую область

Депутат Чепа назвал шантажом атаку беспилотников ВСУ на Мурманскую область

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отреагировал на попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Мурманскую область при помощи беспилотников. В разговоре с «Лентой.ру» депутат назвал шантажом действия украинских военных.

Утром 11 сентября дроны ВСУ попытались атаковать объекты в российской Арктике — два беспилотника были сбиты в районе поселка Высокий Мурманской области. Сообщалось, что ВСУ пытались атаковать аэродром Оленья, используя дроны самолетного типа.

«Это попытка шантажа России со стороны Украины», — заявил Чепа, комментируя намерения Киева относительно атак по Мурманской области.

Ранее стало известно, что запущенный беспилотник мог лететь со стороны Норвегии. Его заметили около 11 часов. За 2,5 часа до этого в небе над Мурманской областью заметили еще два дрона, летевших со стороны Архангельской области. По ним, как отмечается, работала система ПВО.

В конце августа дрон ВСУ сбили на Крайнем Севере. Он пролетел 1800 километров и мог атаковать военный аэродром. Местом пуска дрона называлась Черниговская область. Целью дрона также мог быть аэродром Оленья.