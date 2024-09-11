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16:14, 11 сентября 2024Россия

Страну НАТО назвали возможным местом запуска атаковавших Мурманскую область беспилотников

Mash: атаковавшие Мурманскую область беспилотники могли запустить из Финляндии

Фото: Steffen Trumpf / Globallookpress.com

По предварительным данным, атаковавшие Мурманскую область беспилотники запустили из Финляндии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

11 сентября в небе над регионом были сбиты три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

Канал со ссылкой на карту полетов сообщил, что перед атакой около российско-финской границы курсировали два шведских разведчика. После начала спецоперации и Финляндия, и Швеция вступили в НАТО.

Возможным местом запуска атаковавших Мурманскую область дронов канал назвал аэродром Ивало. По данным из открытых источников, расстояние от него до российской границы составляет около 40 километров.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» назвал попытку удара по Мурманской области шантажом.

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      Алан Босиков
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