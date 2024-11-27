В российском регионе осудят мужчину за похищение бывшей жены и расправу над ней

Жителя Петрозаводска осудят за похищение и убийство бывшей жены

В Петрозаводске осудят мужчину за похищение бывшей жены и расправу над ней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Республики Карелия.

Он обвиняется по статьям 126 («Похищение человека») и 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, 52-летний житель Петрозаводска в июне из ревности похитил и вывез в лес свою бывшую жену. Там, угрожая и применяя насилие, он получил от нее информацию о личной жизни и согласие на возобновление отношений с ним. После этого, 4 июля, он пришел к ней на работу, где в присутствии ее коллег, нанес ей множественные удары ножом. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее сообщалось, что державший девушку в плену 14 лет россиянин избежал колонии.