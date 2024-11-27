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09:16, 27 ноября 2024Силовые структуры

Державший девушку в плену 14 лет россиянин избежал колонии

Суд отправил на лечение 14 лет державшего девушку в плену челябинца Ческидова
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Пробывшая в плену 14 лет россиянка впервые дала показания в суде

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Суд в Челябинске назначил принудительное лечение для 52-летнего местного жителя, который похитил двух девушек и держал одну из них в плену почти 14 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Челябинской области.

Владимира Ческидова отправят в медицинскую организацию специализированного типа с интенсивным наблюдением.

По данным следствия, первую потерпевшую челябинец похитил в период с января 2008 года по август 2009-го. Он познакомился с девушкой около городского вокзала и пригласил ее к себе домой, где незаконно удерживал на протяжении нескольких лет. В апреле 2011 года он поссорился с потерпевшей и нанес ей множество ударов по голове — она не выжила. После этого мужчина расчленил тело и спрятал останки на территории домовладения.

Кроме того, в период с сентября по ноябрь 2009 года на том же месте челябинец познакомился с другой девушкой и тоже пригласил ее к себе. Угрожая применением насилия, он незаконно удерживал потерпевшую в своем доме более 13 лет и совершал в отношении нее насильственные действия. Екатерина смогла спастись из плена лишь в июле 2023 года, когда мужчина попал в больницу.

Процесс над Ческидовым начался 10 июня. Ему были предъявлены обвинения по статьям 126 («Похищение человека»), 105 («Убийство»), 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Впоследствии мужчину признали невменяемым.

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