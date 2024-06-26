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11:26, 26 июня 2024Силовые структуры

Пробывшая в плену 14 лет россиянка впервые дала показания в суде

Женщина, пробывшая в плену у маньяка 14 лет, дала показания в челябинском суде

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / ТАСС

Женщина Екатерина, которую 14 лет держал в плену Владимир Ческидов, впервые дала показания в челябинском суде. Об этом сообщает «74.ru».

Потерпевшая появилась на закрытом судебном заседании и вошла в зал после того, как туда завели обвиняемого. По данным издания, по предварительным данным, во время оглашения обвинительного заключения мужчина повысил голос и заявил, что ни с чем не согласен.

Процесс над Ческидовым начался 10 июня. Обвиняемого доставили в зал Советского районного суда города в пижаме, а затем продлили срок содержания в стационаре психдиспансера на шесть месяцев, до 29 ноября. Он заявил, что ни в чем не виноват.

Однако, по версии следствия, мужчина на протяжении 14 лет насильно удерживал похищенную женщину в доме своих родителей, расположенном в поселке Смолино Челябинской области. Похищение произошло в 2009-м, но о происходящем стало известно лишь 31 июля 2023 года, когда Екатерине удалось сбежать.

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