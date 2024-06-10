Державший девушку в плену 14 лет россиянин заявил об отсутствии своей вины

Державший девушку в плену 14 лет маньяк отрицает вину перед судом

Челябинский маньяк Владимир Ческидов, который 14 лет держал в плену девушку Екатерину, отрицает вину. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Незадолго до начала судебного заседания мужчина заявил, что ничего не делал и его задержали «ни за что».

Процесс над Ческидовым начался 10 июня. В зал Советского районного суда города его доставили в пижаме. Маньяку продлили срок содержания в стационаре психдиспансера на шесть месяцев, до 29 ноября.

Ранее судебная сексолого-психиатрическая экспертиза признала Ческидова невменяемым.