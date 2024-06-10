Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:40, 10 июня 2024Силовые структуры

Державшему девушку в плену 14 лет россиянину продлили содержание под стражей

Челябинский маньяк, державший девушку в плену, пробудет под стражей до 29 ноября

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Советский районный суд Челябинска продлил срок содержания под стражей на шесть месяцев в медицинской организации Владимиру Ческидову, который 14 лет держал в плену девушку Екатерину. Об этом стало известно ТАСС.

«Обвиняемому продлили меру пресечения до 29 ноября», — сообщили агентству в региональной прокуратуре. По данным пресс-центра, судебное заседание отложено до 26 июня.

Ранее судебная сексолого-психиатрическая экспертиза признала Челябинского маньяка невменяемым и не отдававшим отчета в своих действиях во время совершения преступлений.

О происходящем в поселке Смолино Челябинской области, где мужчина на протяжении 14 лет насильно удерживал похищенную женщину, стало известно 31 июля 2023 года. Похищение произошло в 2009-м, однако сестра потерпевшей написала заявление в полицию лишь в 2023 году и указала на похитителя.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      В США признали причастность к военным авиакатастрофам на территории России

      Учитель физики рассказал об удивившей его просьбе завуча начать курить

      В ВСУ признали активное продвижение ВС России в Часовом Яре

      В России автомобиль на полной скорости протаранил АЗС и попал на видео

      Кафельников оценил шансы 17-летней россиянки на победу в турнирах Большого шлема

      Двух украинских пограничников осудили на 17 лет за захват российского судна

      Названы дешевые способы почистить мебель

      В России предложили изменить процедуру проведения ЕГЭ после жалоб на досмотры

      СК завершил расследование дела о незаконной деятельности фонда «Возрождение»

      Антисемит и правонарушители стали депутатами Европарламента от Польши

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше