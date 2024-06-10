Державшему девушку в плену 14 лет россиянину продлили содержание под стражей

Челябинский маньяк, державший девушку в плену, пробудет под стражей до 29 ноября

Советский районный суд Челябинска продлил срок содержания под стражей на шесть месяцев в медицинской организации Владимиру Ческидову, который 14 лет держал в плену девушку Екатерину. Об этом стало известно ТАСС.

«Обвиняемому продлили меру пресечения до 29 ноября», — сообщили агентству в региональной прокуратуре. По данным пресс-центра, судебное заседание отложено до 26 июня.

Ранее судебная сексолого-психиатрическая экспертиза признала Челябинского маньяка невменяемым и не отдававшим отчета в своих действиях во время совершения преступлений.

О происходящем в поселке Смолино Челябинской области, где мужчина на протяжении 14 лет насильно удерживал похищенную женщину, стало известно 31 июля 2023 года. Похищение произошло в 2009-м, однако сестра потерпевшей написала заявление в полицию лишь в 2023 году и указала на похитителя.