Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:15, 27 ноября 2024Россия

В российском регионе запретили продавать алкоголь в День Победы

В Забайкалье запретили продавать алкоголь на 9 Мая
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Забайкальском крае запретили продавать алкоголь в День Победы. О принятом региональным Заксобранием решении сообщает ТАСС.

Законопроект был внесен на рассмотрение губернатором Забайкалья Александром Осиповым.

В правительстве региона запрет на продажу алкоголя на 9 Мая назвали «шагом к тому, чтобы сохранить атмосферу уважения и памяти» участников Великой Отечественной войны.

Ранее в Вологодской области приняли закон, согласно которому алкоголь на территории региона можно будет купить только два часа в день — с 12 до 14 часов. Глава региона Георгий Филимонов заявил, что это может способствовать росту рождаемости.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о попытке ВСУ атаковать российский аэродром десятками БПЛА и ракетами

      17-летняя россиянка дала трехлетнему сыну покурить и сняла это на видео

      Россиянка попалась полиции после удачного шопинга на маркетплейсе

      Смертельно больная женщина с ампутированной ногой решила выйти замуж

      Мошенники под видом сотрудников банка выманили у российской пенсионерки 22 миллиона рублей

      Курс доллара поднялся выше 108 рублей

      Экс-глава МИД Украины назвал самый опасный момент в конфликте с Россией

      В Банке России заявили об обходных схемах дружественных инвесторов

      Началось производство нового «Ведьмака»

      Популярная актриса снялась для журнала в пиджаке на голое тело

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше