В российском регионе запретили продавать алкоголь в День Победы

В Забайкалье запретили продавать алкоголь на 9 Мая

В Забайкальском крае запретили продавать алкоголь в День Победы. О принятом региональным Заксобранием решении сообщает ТАСС.

Законопроект был внесен на рассмотрение губернатором Забайкалья Александром Осиповым.

В правительстве региона запрет на продажу алкоголя на 9 Мая назвали «шагом к тому, чтобы сохранить атмосферу уважения и памяти» участников Великой Отечественной войны.

Ранее в Вологодской области приняли закон, согласно которому алкоголь на территории региона можно будет купить только два часа в день — с 12 до 14 часов. Глава региона Георгий Филимонов заявил, что это может способствовать росту рождаемости.