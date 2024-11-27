Губернатор Севастополя Развожаев объявил о воздушной тревоге в городе

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил в Telegram губернатор города Михаил Развожаев.

По информации журналиста Владимира Соловьева, ракеты были выпущены по Севастополю из Одессы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале со ссылкой на местные мониторинговые службы. Он добавил, что одна из ракет была сбита над Черным морем. Официально сообщения о сбитой ракете не подтверждались.

В 20:10 в городе дали сигнал отбоя воздушной тревоги.

Ранее сегодня сообщалось, что Украина ударила артиллерией и беспилотниками по территории Запорожской атомной электростанции.