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03:10, 27 ноября 2024Мир

В США прекратили разбирательство по делу Трампа

Суд прекратил разбирательство по делу Трампа о ненадлежащем хранении документов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Louis Grasse / Global Look Press

Апелляционный суд 11-го округа США в Атланте прекратил рассмотрение апелляции о возобновлении против избранного президента Дональда Трампа дела о ненадлежащем обращении с секретными документами, пишет ТАСС со ссылкой на электронную базу суда.

«Ходатайство об отклонении апелляции в отношении Дональда Трампа удовлетворено», — отмечается в документах.

1 июля Верховный суд США постановил, что Трамп обладает частичным иммунитетом против юридического преследования. В заявлении высшей судебной инстанции США отмечается, что суд отменяет вынесенное ранее решение апелляционного суда, который постановил, что у Трампа нет иммунитета от юридического преследования в деле о вмешательстве в выборы 2020 года.

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