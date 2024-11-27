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17:13, 27 ноября 2024Силовые структуры

Верховный суд России ликвидировал «Партию дела»

РИА Новости: Верховный суд России ликвидировал «Партию дела»
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Верховный суд России ликвидировал «Партию дела». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным агентства, суд удовлетворил поданный министерством юстиции иск о ликвидации всероссийской политической партии «Партия дела». Кроме того, уточняется, что в апреле Верховный суд приостановил деятельность партии из-за нарушений законодательства. Отмечается, что председателем партии является совладелец «Ростсеотмаша» Константин Бабкин. Партия была зарегистрирована в 2012 году.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России встал на сторону журналистов из газеты «Коммерсантъ» в судебном споре с находящимся в международном розыске бывшим топ-менеджером Центробанка и бенефициаром нескольких разорившихся кредитных организаций Дмитрием Рубиновым.

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